İran’dan ABD’ye sert uyarı: Hiçbir saldırıya müsamaha göstermeyeceğiz

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı ile Hatemü’l-Enbiya Merkezi Karargâhı tarafından yayımlanan ortak bildiride, bazı bölge ülkelerinin toprak, hava sahası ve kıyılarının İran’a karşı kullanılmasına izin vermeyeceklerini resmen açıklamalarına rağmen, ABD ordusunun bu ülkelerin topraklarından ve hava sahalarından İran’a ve bazı askeri noktalara yönelik saldırılar düzenlemeyi sürdürdüğü belirtildi.

Bildiride, İran’ın komşu ülkelerin ulusal egemenliğine saygı duyduğu ancak hiçbir saldırı ve ihlale izin vermeyeceği, bunlara çok daha ağır karşılık vereceği ifade edildi. Açıklamada, bunun son örneğinin önceki gece Devrim Muhafızları Ordusu ve İran ordusu tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda gösterildiği kaydedildi.

İran Silahlı Kuvvetleri, ABD ordusunun bölgeden çekilmekten başka seçeneği olmadığını belirterek, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarına kolaylık sağlayan ülkelere de uyarıda bulundu.

Bildiride, Devrim Muhafızları ve ordudan oluşan İran Silahlı Kuvvetleri’nin birlikte hareket ederek herhangi bir saldırının kaynağını kararlı ve ağır biçimde hedef alacağı vurgulandı.

Açıklamanın sonunda ABD’ye yönelik uyarıda, İran Silahlı Kuvvetleri ve halkının güçlü iradesinin daha önce defalarca sınandığı belirtilerek, “Bunu bir kez daha denemeyin” mesajı verildi.