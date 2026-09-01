Pakistan'dan İran ve ABD’ye İslamabad Mutabakatı çağrısı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar, salı günü yaptığı açıklamada, haziran ayında imzalanan İslamabad Mutabakatı'nın samimi şekilde uygulanmasının ABD ile İran arasındaki anlaşmazlığın çözümü için hâlâ tek yol olduğunu söyledi.

Dar bu açıklamaları, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile gerçekleştirdiği görüşmede yaptı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, iki dışişleri bakanının sıcak ve samimi bir görüşme gerçekleştirdiğini, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeleri ele aldığını bildirdi.

Dar, bölge genelinde barış ve istikrarın sağlanması için diyaloğun ve diplomasinin önemini koruduğunu vurguladı. Bakanlığa göre Dar ayrıca, Haziran 2026'da imzalanan İslamabad Mutabakatı'nın çatışmanın taraflarınca samimi şekilde uygulanmasının ileriye dönük tek yol olduğunu belirtti.

Dar ve Erakçi, bölgedeki gerilimlerin devam ettiği bir dönemde Pakistan ile İran arasındaki temasların sürdürülmesinin önemini de vurguladı.

İslamabad Mutabakatı, Washington ile Tahran arasındaki çatışmaları durdurmak ve gerilimi azaltacak bir çerçeve oluşturmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimlerin bir parçası olarak haziran ayında imzalanmıştı. Ancak ABD tarafı, mutabakatı defalarca ihlal etti. Pakistan ise her iki tarafla diplomatik temaslarını sürdürmeye çalışırken, anlaşmazlıkların askeri yöntemler yerine müzakereler yoluyla çözülmesi çağrısında bulundu.