Pezeşkiyan'dan Şanghay Zirvesi'nde güvenlik ve ekonomik işbirliği çağrısı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Şanghay İşbirliği Örgütü üyesi ülkelerin liderlerinin 26. Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, bölgenin karşı karşıya olduğu en önemli güvenlik ve ekonomik sorunlara dikkat çekerek, istikrarın güçlendirilmesi ve ortak bir geleceğin şekillendirilmesi için üye ülkeler arasındaki işbirliğinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün 20 yılı aşkın süredir devam eden faaliyetlerine değinerek, güven inşası, ülkelerin egemenliğine saygı, içişlerine müdahale etmeme ve hükümetler arasındaki işbirliğinin kalıcı güvenliğe ulaşmanın temel şartları olduğunu söyledi.

Pezeşkiyan; terörizm, şiddet yanlısı aşırılıkçılık, uyuşturucu kaçakçılığı, ulusötesi organize suçlar ve siber suçların yanı sıra jeopolitik rekabetlerin yoğunlaşması, tek taraflı politikalar ve güç ile askeri kuvvet kullanımının bölge ülkeleri ve gelişmekte olan ekonomiler açısından endişe yaratan diğer unsurlar olduğunu ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı ayrıca Batı Asya'daki son gelişmelere ve ABD ile İsrail rejiminin İran'a yönelik saldırılarına değinerek, bu eylemleri Birleşmiş Milletler Şartı'nın temel ilkelerine ve uluslararası hukuka yönelik bir saldırı olarak nitelendirdi.

Pezeşkiyan, savaşın seyri ve sonrasındaki gelişmeler hakkında bilgi verirken, İran'ın İslamabad Mutabakatı'nda yer alan taahhütlere ilişkin tutumunu da yineledi.

Pezeşkiyan, konuşmasının bir bölümünde güvenlik ve kalkınmanın birbiriyle bağlantılı ve birbirinden ayrılamaz iki kavram olduğunu belirterek, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün güvenlik ve ekonomik boyutlara eş zamanlı olarak odaklanması gerektiğini vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı, örgüt içi ticaretin geliştirilmesi, gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması, ulaştırma koridorlarının geliştirilmesi, limanlar ile lojistik merkezlerin birbirine bağlanması, transit kapasitesinin artırılması ve tedarik zincirlerinin dayanıklılığının güçlendirilmesini üyeler arasındaki ekonomik işbirliğinin önemli başlıkları arasında sıraladı.

Pezeşkiyan ayrıca ekonomik işbirliği alanında üç girişim önerdi. Bunlar; finansal ve bankacılık işbirliğinin derinleştirilmesi ve “Şanghay İşbirliği Örgütü Bankası” kurulması, ihracat ve yatırım sigortası birliğinin oluşturulması ve “Şanghay İşbirliği Örgütü Enerji Konsorsiyumu” kurulması oldu.

Cumhurbaşkanı, üvenlik alanında ise yeni ortaya çıkan tehditleri tespit etmek ve bölgesel istikrarı güçlendirmek amacıyla Şanghay İşbirliği Örgütü Stratejik Güvenlik Çalışmaları Merkezi kurulmasını önerdi.

Pezeşkiyan, diyaloğun ve etkili işbirliği mekanizmalarının önemine vurgu yaparak, İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'nün geliştirilmesine yönelik süreçlere yapıcı ve aktif şekilde katılmaya ve örgütün bütünlüğünü, etkinliğini ve yakınlaşmasını güçlendirecek yeni girişimleri desteklemeye hazır olduğunu belirtti.