Afrika ülkesi Zimbabve'de katliam gibi kaza: 27 ölü

Polis Sözcüsü Paul Nyathi, yaptığı açıklamada, başkent Harare'nin yaklaşık 132 kilometre güneyindeki Chivhu kasabası yakınlarında meydana gelen kazada 27 kişinin öldüğünü bildirdi.
Nyathi, ülkede beyaz kıyafetleriyle tanınan yerli Afrika Hristiyan mezheplerinden birine mensup kişilerin konferansa gitmek üzere minibüsle seyahat ettiğini belirtti.
Kazada, kamyonun başka bir aracı sollamaya çalıştığı sırada karşı yönden gelen minibüsle çarpıştığı kaydedildi.
Çarpışmanın ardından alev alan minibüsün tamamen yandığı ve geriye yalnızca enkazının kaldığı bildirildi.
yorumunuz