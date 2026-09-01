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1 Eyl 2026 15:26

Şahbaz Şerif:

Bölgedeki krizin temel nedeni İran'a yönelik saldırılardır

Bölgedeki krizin temel nedeni İran'a yönelik saldırılardır

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, bölgedeki krizin temel nedeninin İran'a yönelik saldırılar olduğunu belirtti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Irıs Ordo Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi’nde konuştu.

Şerif, ŞİÖ üyesi olan İran İslam Cumhuriyeti’nin bu yılın başlarında saldırıya uğradığını, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlal edildiğini belirterek, bu durumun bölgede büyük bir krize yol açtığını ifade etti.

Pakistan’ın kararlılıkla barıştan yana olduğunu vurgulayan Şerif, ülkesinin dürüst bir arabuluculuk üstlenme misyonunu sürdürdüğünü kaydetti.

Pakistan Başbakanı, krizden çıkışın tek kalıcı yolunun diplomasi olduğunu vurgulayarak, İslamabad Mutabakatı’nın uygulanmasının bölgede barış ve istikrarın tesis edilmesine büyük katkı sağlayacağını dile getirdi.

News ID 1938268

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