Erakçi: ABD taahhütlerine dönmeli

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Kırgızistan'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü liderler zirvesinin ilk gününün ardından yaptığı açıklamada, tüm görüşme ve temasların tamamen çalışma odaklı ve olağan protokol uygulamalarından uzak gerçekleştirildiğini söyledi.

Erakçi, özellikle ekonomik alan başta olmak üzere mevcut iş birliği konuları ve diğer alanlardaki iş birliği imkanlarının ele alındığını ifade etti.

Dışişleri Bakanı, ABD'nin saldırıları ve bunların sonuçlarının da gündeme getirildiğini belirterek, İran halkının haklarını elde etmek için kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğini vurguladıklarını ve bu konunun tüm görüşmelerde dile getirildiğini kaydetti.

Erakçi, tüm görüşmelerde gündeme gelen konulardan birinin de iki ülkenin cumhurbaşkanları tarafından imzalanan ancak ABD tarafından ihlal edildiğini belirttiği İslamabad Mutabakatı olduğunu söyledi.

Bakan Erakçi, ABD'nin yükümlülüklerine geri dönmesi ve mutabakat zaptının hükümlerine bağlı kalması gerektiğini vurgulayarak, bunun ardından mevcut durumdan çıkılabileceğini ifade etti.

Tüm ülkelerin savaşın bir an önce sona ermesi konusunda endişe taşıdığını belirten Erakçi, çözüm yolunun tamamen açık ve net olduğunu ifade etti.

ABD'nin taahhütlerine ve kendi başkanının imzaladığı anlaşmaya geri dönmesi gerektiğini vurgulayan Erakçi, bunun gerçekleşmesi halinde her şeyin doğru bir istikamete girebileceğini söyledi.