Büyükelçi Celali: İran ve Rusya kapsamlı ortaklığa yöneliyor

İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, X’te yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

“Kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması; geleceğin yol haritasının çizilmesidir. İran-Rusya ilişkileri tarihsel köklere sahiptir; ancak bu dönemi farklı kılan, ilişkilerin yalnızca komşuluk ya da taktik düzeyinin ötesine geçmesidir.”

Celali ayrıca şu değerlendirmede bulundu:

“Dışişleri Bakanı Sayın Dr. Erakçi’nin Moskova ziyareti de bu çerçevede tanımlanıp analiz edilebilir. Uzun vadede her iki devletin ve halkın çıkarlarını güvence altına alacak kapsamlı bir stratejik ortaklığa doğru ilerliyoruz. Günümüzün hızla değişen dünyasında, bu ortaklığı anlamak yalnızca siyasi bir mesele değil; aynı zamanda bölgemizde istikrar ve kalkınmanın anahtarıdır.”