Hamas’tan Bolivya’nın İsrail ile ilişkilerini normalleştirme kararına sert tepki

Filistin Enformasyon Merkezi’ne göre, Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, bugün yayımladığı bir bildiride, Bolivya hükümetinin 14 yıl aradan sonra işgalci Siyonist rejim ile diplomatik ilişkilerini yeniden başlatma kararını şiddetle kınadı.

Hamas, bu bildiride, Bolivya hükümetinin, önceki hükümetin Siyonist rejimin Gazze Şeridi’ndeki soykırımına yanıt olarak ilişkilerini kesme yönündeki “onur verici” adımından geri adım atmasını sert bir şekilde eleştirdi.

Hamas, Bolivya hükümetinden, işgalci İsrail rejiminin ve suçlu Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun itibarını düzeltme sürecinde ortak olmamasını ve Filistin halkının adil davasını destekleyen ve özgürlük ile bağımsızlık için meşru mücadelesini sürdüren tarihi pozisyonlarına bağlı kalmasını istedi.

Bildirinin sonunda, tüm ülke ve uluslararası kuruluşlardan, İsrail rejimini izole etmeye ve Filistin halkına karşı işlediği suçlar ile uluslararası hukuk ve insani değerlerin açık ihlallerinden sorumlu tutmaya devam etmeleri bir kez daha talep edildi.

Bolivya ve Siyonist rejim, Pazartesi günü ilişkilerini resmen yeniden başlatacaklarını ve karşılıklı olarak büyükelçiliklerini yeniden açacaklarını duyurdu.