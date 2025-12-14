  1. Türkiye
Avustralya'daki silahlı saldırısına Türkiye'den ilk tepki

Türk Dışişleri Bakanlığı, Avustralya’nın Sidney şehrinde Hanuka Bayramı kutlamaları sırasında gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Avustralya’nın Sidney şehrindeki Hanuka kutlamaları sırasında bugün gerçekleştirilen terör saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Avustralya halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye olarak terörün her türü ve tezahürüne karşı ilkeli duruşumuzu ve bu küresel tehditle mücadelede iş birliğine bağlılığımızı yineliyoruz" ifadelerine yer verildi.

