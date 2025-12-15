İran Zebrası Yeniden Canlanıyor

Persian Onager veya İran zabrası olarak adlandırılan “Equus hemionus onager” Asya yaban eşeğinin bir alt türüdür. Bu, İran'ın vahşi yaşamına özgü eşsiz bir hayvandır.

İran yaban eşeği, Farsçada "zebra" anlamına gelen “gu” olarak da adlandırılır. "Onager" kelimesi, Yunanca "yaban eşeği" anlamına gelen ὄναγρος (onagros) kelimesinden türemiştir.

Bazen "onager" terimi özellikle bu alt tür için ayrılmıştır. Ancak, Asya yaban eşeğinin tüm türü basitçe onager olarak bilindiğinden, bu isim artık bu yaban eşeğinin bilimsel adı “Equus hemionus onager” olarak da kullanılmaktadır.

Özellikleri

İran zabrası 2,0–2,5 m uzunluğunda, omuz yüksekliği 1,0–1,5 m ve ağırlığı 200–260 kg'dır. Dişiler erkeklerden biraz daha küçüktür.

Tıpkı kumlu kırmızı renkte olup, sırtında kahverengi bir çizgi bulunur. Sırt çizgisinin her iki tarafındaki ince beyaz şeritler, arkadaki beyaz yama ile birleşir. Ayrıca karın ve yanlarda da beyazlık vardır.

İran zebrası sosyal canlılardır ve sürüler halinde yaşarlar. Yaşlı erkekler yalnız kalabilirler. Dişiler, diğer dişilerden ve yavrularından oluşan sürüler halinde yaşarlar. Bir erkek genellikle ana bölgesini korur ve dişi grupları bu korunan bölgeler arasında göç eder veya tek bir korunan bölgede kalır. Olgunlaşmamış erkekler, üreme olgunluğuna ulaşmadan önce bazen tamamen erkeklerden oluşan gruplar oluştururlar. Bu hayvan gündüz aktiftir ve günün daha serin saatlerinde beslenmeyi tercih ederler. Birbirleriyle iletişim kurmak için bu hayvanlar sesler, kokular ve dokunsal ve görsel iletişim biçimlerini kullanırlar.

İran zebrası otçuldur (yaprak ve otçul). Otlar, çalılar, bitkiler ve yapraklarla beslenirler ve ihtiyaç duydukları su miktarını yiyeceklerinden karşılarlar.

Bu hayvan doğal yaşam alanlarında ortalama olarak 4 ila 8 yıl arasında ömür sürdürmektedir. Esaret altında bildirilen en uzun yaşam süresi 26.2 yıldır.

Asya yaban eşeği eskiden Ortadoğu'dan Çin'e kadar çok sayıda bulunuyordu. Ancak 19. yüzyıla kadar popülasyonları birkaç binden birkaç bine kadar azalmıştır. Şu anda vahşi doğada 600'den fazla İran yaban eşeği yaşamaktadır.

Türe Yönelik Tehditler ve Koruma Statüsü

İran zebrası için başlıca tehditler arasında et ve deri için kaçak avcılık, çiftlik hayvanlarıyla rekabet ve kuraklık yer almaktadır. Bu hayvanlar ayrıca insan yerleşimlerinin ve tarımın genişlemesi, aşırı otlatma ve açık su kaynaklarına erişimin sınırlı olması nedeniyle yaşam alanlarının kaybından da muzdariptir.

Son yıllarda yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan İran zebrası Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından Kırmızı Listede Tehlike Altında (EN) olarak sınıflandırılmıştır. şu anda sadece Turan Milli Parkı, Behram-i Gur Koruma Alanı ve Kevir Milli Parkı gibi birkaç sınırlı yaşam alanında bulunmaktadır.

Birliğin verilerine göre, İran zebrasının popülasyonu yaklaşık 790 bireydir. Bu tür, IUCN Kırmızı Listesi'nde yer alıyor, ancak sayıları günümüzde istikrarlıdır.

İran Zebrası İçin Yürütülen Koruma Çalışmaları

Kevir Milli Parkı bölgesindeki İran zebrasının popülasyonunu canlandırma girişimi, korucuların aralıksız çabaları ve uzmanlar ile yöneticilerin işbirliği sayesinde başarıyla hayata geçirildi ve popülasyon 50'yi aştı. Bu popülasyon artık gelişmiş fotoğraf ekipmanına ihtiyaç duymadan yakından gözlemlenebiliyor.

İran Çevre Koruma Kurumu Başkan Yardımcısı Hamid Zohrabi, İran zebrasını korumak için yapılan çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada, “Kevir Milli Parkı'nda yaban eşeklerinin yeniden çoğalmasını, nesli tehlikede olan türlerin korunmasına yönelik başarılı bir örnektir” dedi.

Zohrabi, "Bu proje bazı hayvanların Kevir Milli Parkı'na taşınmasıyla resmen başladı. Bugün Simnan eyaletinde bu nadir hayvan türünün iyi bir şekilde çoğalmasına tanık oluyoruz; bu da aslında çevre yetkililerinin yorulmak bilmeyen çabaları sayesinde gerçekleşti” ifadesini kullandı.