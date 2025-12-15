  1. Siyaset
15 Ara 2025 15:16

İran'dan Çin ve BAE'ye 'adalar' tepkisi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Çin Dışişleri Bakanı'nın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyaretinin sonunda yayımlanan ortak bildiriye tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabı X üzerinden Çin Dışişleri Bakanı'nın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyaretinin sonunda yayımlanan ortak bildiriye tepki gösterdi.

Fars Körfezi’ndeki Ebu Musa, Büyük Tunb ve Küçük Tunb adalarının İran'ın toprak bütünlüğünün "ayrılmaz bir parçası" olduğunu vurgulayan Bekayi, ortak bildiriyi kınadı.

Bekayi, “Adalara karşı herhangi bir toprak iddiası, ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı ve iyi komşuluk ilkelerine aykırıdır” dedi.

İranlı yetkililer Fars Körfezi'ndeki üç ada olan Ebu Musa, Büyük Tunb ve Küçük Tunb adalarının ülkenin ayrılmaz bir parçası olduğunu her zaman dile getiriyor ve aynı zamanda bu konuyu herhangi bir tarafla "müzakere etmeyeceğini" vurguluyor.

Hürmüz Boğazı'na yakınlığı ve bölgedeki petrol potansiyeli sebebiyle stratejik konumda yer alan adalarla ilgili BAE hakimiyet iddiasında bulunuyor.

