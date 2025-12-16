  1. İran
Büyükelçi Celali'den İran-Rusya ilişkileri yorumu

İran'ın Moskova Büyükelçisi "İran ve Rusya arasındaki istikrarlı ilişkiler, üst düzey görüşmelerin devam etmesiyle daha da güçlenecektir."dedi

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi Belarus temaslarının ardından Rusya'ya doğru yola çıktı.

İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali bu ziyarete ilişkin şunları söyledi: 

"İran ve Rusya arasındaki istikrarlı ilişkiler, üst düzey görüşmelerin devam etmesiyle daha da güçlenecektir. Geçen hafta Aşkabat'ta iki ülkenin cumhurbaşkanları arasında yapılan istişarelerin ardından, DSayın Erakçi bugün ülkenin dışişleri bakanı ve diğer yetkililerle görüşmek üzere Moskova'ya gitti.

Şu anda ilişkilerin gündeminde geniş bir yelpazede siyasi konular ve ekonomik projeler yer alıyor ve ortak hedefleri ve yaklaşımları ilerletmek için bölgesel ve uluslararası etkileşimler de devam ediyor; bu da ilişkilerin düzeyini her zamankinden daha fazla artıracaktır."

