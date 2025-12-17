  1. Dünya
  2. Avrupa
17 Ara 2025 15:15

İngiltere hükümeti, Suriye ve İran'dan 5 kişiyi yaptırım listesinden çıkardı

İngiltere hükümeti, Suriye ve İran'dan 5 kişiyi yaptırım listesinden çıkardı

İngiltere hükümeti, bugün Suriye’ye yönelik yaptırımlar ve İran’ın nükleer programına yönelik yaptırımlar listesinden bazı kişiler ve kuruluşları çıkardığını duyurdu.

İngiltere hükümeti, bugün Suriye’ye yönelik yaptırımlar ve İran’ın nükleer programına yönelik yaptırımlar listesinden bazı kişiler ve kuruluşları çıkardığını duyurdu.

İngiltere hükümeti, bugün yaptığı açıklamada, Suriye’ye yönelik yaptırımlar listesinden 4 kişi ve kuruluşu, İran’ın nükleer programına yönelik yaptırımlar listesinden ise 1 kişiyi çıkardığını belirtti.

Reuters haber ajansı, bu durumun, İngiltere’nin yaptırımlarında bazı ayarlamalar ve revizyonlar yapıldığını gösterdiğini yazdı. Yetkililerin, yaptırımların hedefli ve etkili olmasını sağlamak amacıyla sınırlayıcı önlemleri periyodik olarak gözden geçirdiği ifade edildi.

Henüz yaptırımlardan çıkarılan bireylerin kimlikleri ve bu kararın nedenleri hakkında daha fazla bilgi verilmemiştir.

News ID 1933036
Azar MAHDAVAN

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler