İngiltere hükümeti, Suriye ve İran'dan 5 kişiyi yaptırım listesinden çıkardı

İngiltere hükümeti, bugün Suriye’ye yönelik yaptırımlar ve İran’ın nükleer programına yönelik yaptırımlar listesinden bazı kişiler ve kuruluşları çıkardığını duyurdu.

İngiltere hükümeti, bugün yaptığı açıklamada, Suriye’ye yönelik yaptırımlar listesinden 4 kişi ve kuruluşu, İran’ın nükleer programına yönelik yaptırımlar listesinden ise 1 kişiyi çıkardığını belirtti.

Reuters haber ajansı, bu durumun, İngiltere’nin yaptırımlarında bazı ayarlamalar ve revizyonlar yapıldığını gösterdiğini yazdı. Yetkililerin, yaptırımların hedefli ve etkili olmasını sağlamak amacıyla sınırlayıcı önlemleri periyodik olarak gözden geçirdiği ifade edildi.

Henüz yaptırımlardan çıkarılan bireylerin kimlikleri ve bu kararın nedenleri hakkında daha fazla bilgi verilmemiştir.