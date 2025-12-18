Pezeşkiyan, ABD'nin müzakere şartını reddetti

Eyalet gezisi kapsamında Güney Horasan eyaletinin Bircend kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, yerel yatırımcılar ve ekonomik aktörlerle buluştu.

Toplantıda gündeme gelen sorunlara değinen Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, “Savaş arayışında değiliz ancak ABD’nin aşağılayıcı taleplerine boyun eğmeyeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, görev süresinin başındaki zorlukları anlatarak, “İlk günden itibaren sağdan soldan sorunlar yağdı. İsmail Heniyye şehit edildi ve ardı ardına yeni krizlerle karşılaştık. Kuraklık da eklenmişti, sonra Allah bir miktar yağmur gönderdi ve en azından susuzluk krizinden kurtulduk” ifadelerini kullandı.

Zor durumların içinde hayrın gizli olduğunu vurgulayan Pezeşkiyan, “Bu zorluklar bizi uyanık kıldı, akıl ve iradeyi güçlendirdi; her koşulda ülkenin direncini ve kalkınmasını korumalıyız” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Vatandaşlara güvenmek ilerlemenin motoru ve sorunların çözümüdür" dedi.