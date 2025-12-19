ABD'nin çirkin yüzünü ortaya çıkaran bir karar

Trump hükümeti, 2026 Dünya Kupası maçları için İran, Haiti, Senegal ve Fil Dişi taraftarlarına ülkeye giriş izni verilmeyeceğini açıkladı.

İran hangi grupta?

Dünya Kupası'nda G grubunda yer alan İran'ın gruptaki rakipleri Belçika, Mısır ve Yeni Zelanda'dır.

İran takımı, ABD'nin Los Angeles kentinde iki ve Seattle kentinde ise bir maça çıkacak.

Los Angeles kenti, İran dışında dünyanın en büyük İranlı topluluğuna sahiptir.

ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğindeki 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla düzenlenecek.

Turnuvadaki maçlar 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde oynanacak.