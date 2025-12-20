Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran adliyede ifade verdi

Türkiye'nin konuştuğu uyuşturucu operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı. Ekran yüzleri Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rumeysa Cebeci'nin tutuklandığı operasyon kapsamında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, ifadeye çağrılmıştı.

Gece yarısı İstanbul'a geldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Saran'ın evinde dün akşam arama yapılmış, Fenerbahçe Başkanı'nın yurt dışında olduğu öğrenilmişti.

Saran soruşturma haberini öğrenir öğrenmez, Türkiye'ye döndü. Gece saatlerinde özel uçakla İstanbul'a gelen Saran'ı yöneticiler ve taraftarlar karşıladıİFADE VERMEK İÇİN ADLİYEYE GELDİ

Fenerbahçe Başkanı Saran, savcıya ifade vermek üzere bu sabah Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Saadettin Saran'a yöneltilen suçlamaların uyuşturucu madde temin etmek ve uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak olduğu öğrenildi. Ayrıca CNN Türk muhabiri Merve Tokaz canlı yayında yer verdiği iddiada, Saran'ın "uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinden" de suçlandığını söyledi.

İfadeye çağrılmasının ardından Saran'ın avukatı yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Başkanımız Sn. Sadettin Saran hakkında basına yansıyan haberler dolayısıyla kendisinin talebi üzerine tarafımca aşağıdaki bilgilendirmeyi yapma ihtiyacı hasıl olmuştur.

Başkanımız Sayın Sadettin Saran, dün akşam oynanan Olimpia Milano – Fenerbahçe Beko karşılaşması ve birtakım transfer görüşmelerini yapmak üzere, yurt dışında gitmiş bulunmaktadır.

Kamuoyuna yansıyan adli süreçle ilgili olarak kendisi bilgilendirilmiştir. Haberdar olmasının ardından ülkemize dönüş sürecini başlatmış olup temin edilecek ilk uçuşla Türkiye'ye giriş yapacaktır. Konu ile ilgili gerekli bilgilendirmeler tarafımca yapılmaya devam edilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."