Soykırımcı İsrail'in Gazze saldırıları sürüyor

Siyonist rejim Gazze Şeridi'nde son 48 saatte 13 kişiyi katletti. Böylece Ekim ayında ilan edilen ateşkesten bu yana toplam şehit sayısı sayısı 401'e yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde son 48 saatte 6 kişi şehit düştü, 20 kişi yaralandı, enkaz alanlarından ise daha önceki saldırılarda yaşamını yitiren 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 401'e, yaralı sayısı bin 108'e yükseldi. Ayrıca kayıp-ihbar dosyasındaki incelemelerin ardından 243 kişinin daha İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Siyonist İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam şehit sayısı ise 70 bin 925'e, yaralı sayısı 171 bin 185'e ulaştı.