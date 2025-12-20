Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran serbest bırakıldı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrılan iş insanı ve Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran cumartesi günü serbest bırakıldı.

İfadesinin ardından serbest kalan Saran'a yurt dışı çıkış yasağı konduğu ve adli kontrol uygulanacağı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan ünlü isimlere yönelik yeni bir uyuşturucu operasyonu dalgası başlatmıştı. Saran bu kapsamda ifadeye çağırılmış ve Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na götürülmüştü.

Cuma günü Saran'ın evinde de arama yapılmış, iş insanının kendisinin ise o esnada yurtdışında olduğu belirtilmişti.