21 Ara 2025 21:03

Suudi Arabistan yine Yemen'e saldırdı!

Suudi Arabistan, Yemen’in Sada ilindeki sınır bölgesini topçu ateşiyle hedef aldı.

Al Masirah televizyonu, Suudi Arabistan ordusu Yemen’in Sada ilindeki sınır bölgesi Kataber'i topçu ateşiyle hedef aldı.

Suudi Arabistan güçleri, zaman zaman top atışıyla Yemen'in sınır bölgelerini hedef alıyor.

