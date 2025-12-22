Eski ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, "ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısı yanlıştı" dedi.

İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırının başarısını değerlendirmenin henüz çok erken olduğunu belirten Blinken, "Tahran bu tesisleri eskisinden daha iyi bir şekilde yeniden inşa edebilir" dedi.

ABD, İsrail’le yaşanan 12 günlük savaş sırasında İran’ın Fordo, Natanz ve İsfahan’daki üç ana nükleer tesisine saldırı düzenlemişti.

Geçtiğimiz ayda ülkenin Atom Enerjisi Kurumu’nu ziyaret eden İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran'ın 'daha büyük bir azimle' nükleer tesislerini yeniden inşa edeceğini açıklamıştı.

İran, nükleer programının barışçıl amaçlarla yürütüldüğünü savunurken, Siyonist İsrail ve ABD ise bu programın nükleer silah geliştirme amacı taşıdığını iddia ediyor.