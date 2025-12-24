İran, Zorhane Sporları Dünya Kupası’nda rakiplerine şans tanımadı

5’inci Dünya Kupası kapsamındaki pehlivan güreşi müsabakaları beş sıklette gerçekleştirildi.

Hindistan’ın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonun sonunda, İran Milli Pehlivan Güreşi Takımı 2 altın, 2 bronz madalya ve bir beşincilik elde etti.

İran adına Ahmed Mirzapur +90 kilo ve Abdullah Şeyh Azemi 70-80 kilo kategorilerinde altın madalya kazandı.

Rıza Caferi 60-70 kilo ve Alirıza Sahrayi 80-90 kilo kategorilerinde bronz madalyanın sahibi olurken, Muhammed Rahmeti 50-60 kilo kategorisinde beşinci oldu.

Dünya Kupası sonunda toplam puanlamada 150 puanla İran şampiyon olurken, Irak ikinci, Azerbaycan ise üçüncü sırada yer aldı.

5.Zorhane (Zurhane) Sporları ve Pehlivan Güreşi Dünya Kupası; İran, Hindistan, Irak, Belarus, Uganda, Tanzanya ve Azerbaycan’ın katılımıyla 22-23 Aralık tarihlerinde Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlendi.