  1. Spor
24 Ara 2025 09:07

İran, Zorhane Sporları Dünya Kupası’nda rakiplerine şans tanımadı

İran, Zorhane Sporları Dünya Kupası’nda rakiplerine şans tanımadı

İran, 5.Zorhane (Zurhane) Sporları ve Pehlivan Güreşi Dünya Kupası’nda şampiyonluk kazandı.

5’inci Dünya Kupası kapsamındaki pehlivan güreşi müsabakaları beş sıklette gerçekleştirildi.

Hindistan’ın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonun sonunda, İran Milli Pehlivan Güreşi Takımı 2 altın, 2 bronz madalya ve bir beşincilik elde etti.

İran adına Ahmed Mirzapur +90 kilo ve Abdullah Şeyh Azemi 70-80 kilo kategorilerinde altın madalya kazandı.

Rıza Caferi 60-70 kilo ve Alirıza Sahrayi 80-90 kilo kategorilerinde bronz madalyanın sahibi olurken, Muhammed Rahmeti 50-60 kilo kategorisinde beşinci oldu.

Dünya Kupası sonunda toplam puanlamada 150 puanla İran şampiyon olurken, Irak ikinci, Azerbaycan ise üçüncü sırada yer aldı.

5.Zorhane (Zurhane) Sporları ve Pehlivan Güreşi Dünya Kupası; İran, Hindistan, Irak, Belarus, Uganda, Tanzanya ve Azerbaycan’ın katılımıyla 22-23 Aralık tarihlerinde Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlendi.

News ID 1933193

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler