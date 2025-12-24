İran’dan bombalanan nükleer tesislerin denetlenmesiyle ilgili açıklama

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, bugün düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İslami, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin Natanz, Fordo ve İsfahan nükleer tesislerine erişimi hakkındaki iddialarına şu şekilde yanıt verdi:

"Eğer saldırıya uğrayan tesislerin denetlenmesi için bir protokol varsa, bunu duyurmalıdır. Güvenlik önlemleri anlaşmasında böyle bir şey öngörülmemiştir."

İslami, Rafael Grossi'nin düşmanın lehine çalıştığını söyledi.

İslami, "Hasar gören nükleer tesislerin denetlenmesine yönelik bir prosedür henüz yoktur. Bu konu çözüme kavuşturulana kadar, bombalanan tesislerin yeniden denetlenmesi veya düşmanın operasyonlarının tamamlanması yönündeki siyasi baskılar kabul edilemez” dedi.

İran'ın nükleer programına dair İslami, "Nükleer faaliyetlerimiz tamamen barışçıldır ve ülkemizin ilerlemesi için yapılıyor" ifadesini kullandı.

ABD, İsrail’le yaşanan 12 günlük savaş sırasında İran’ın Fordo, Natanz ve İsfahan’daki üç ana nükleer tesisine saldırı düzenlemişti.

Geçtiğimiz ayda ülkenin Atom Enerjisi Kurumu’nu ziyaret eden İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran'ın 'daha büyük bir azimle' nükleer tesislerini yeniden inşa edeceğini açıklamıştı.

İran, nükleer programının barışçıl amaçlarla yürütüldüğünü savunurken, Siyonist İsrail ve ABD ise bu programın nükleer silah geliştirme amacı taşıdığını iddia ediyor.