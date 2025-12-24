İran'dan ABD'nin "sıfır uranyum zenginleştirme" şartı içeren müzakere teklifine tepki

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Temsilcisi Yardımcısı Morgan Ortagus’un "sıfır uranyum zenginleştirme" şartı içeren müzakere teklifine tepki gösterdi.

Erakçi'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"ABD'nin diplomasi hakkındaki yeni tanımı: Yapıcı müzakerelere hazırız, ancak uluslararası alanda tanınmış haklarınızı unutun!

Bu bir dikte, müzakere değil; özellikle de yapıcı bir müzakere değil!

Tüm dünya müzakere yaptığımızı izlerken ABD halkımıza ateş açmaya ve diplomasiyi sabote etmeye karar verdi. Ve biz her zamanki gibi kendimizi savunduk: Bize saldıranları yendik ve yaptıklarından pişman olmalarını sağladık.

"Diplomasiye baş vurmak" bombardıman uçakları göndermek ve ardından başarısızlıklarını gururla başarı olarak sunmak anlamına gelmez!

Dünyayı aldatmaya çalışmak yerine, gerçek, dürüst bir diplomasi yürütün."

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Temsilcisi Yardımcısı Morgan Ortagus, dün Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde yapılan toplantıda yaptığı konuşmada, ülkesinin doğrudan ve anlamlı bir diyalog için İran ile resmi görüşmelere açık olduğunu belirterek, şunları ileri sürdü: "Her şeyden önce, İran sınırları içerisinde uranyum zenginleştirme faaliyeti yapılamaz; bu bizim temel ilkemiz olmaya devam etmektedir."