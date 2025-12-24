  1. Siyaset
24 Ara 2025 19:51

Tahran, Sana ve Riyad arasındaki esir takasından memnun

İran Dışişleri Bakanlığı, Yemen ile Suudi Arabistan arasındaki esir değişim anlaşmasını memnuniyetle karşıladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Yemen ile Suudi Arabistan arasındaki esir değişim anlaşmasını memnuniyetle karşıladı.

Yemenli gruplar ile Suudi Arabistan arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapan Umman’ın önemli rolünü takdir eden Bekayi, “Bu anlaşmanın, kalan tüm sorunların çözülmesine, Yemen’de barış ile istikrarın inşa edilmesine ve ülkenin bütünlüğünün korunmasına katkı sağlamasını umuyorum” dedi.

Sana ve Riyad, 2 bin 900 esir ve tutuklunun takas edilmesi konusunda anlaşmıştı.


 

