Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Hz. İsa'nın (a.s) doğum gününü kutladı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hz. İsa’nın (a.s) kutlu doğumunu ve 2026 Yeni Yılı’nı Katoliklerin lideri Papa XIV. Leo’ya tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Hz. İsa’nın (a.s) mübarek doğumunu ve 2026 Yeni Yılı’nı size içtenlikle tebrik ederim. Hz. İsa’nın (a.s.) doğumu, özgürlük, zulme karşı durma ve sevgi gibi manevi özelliklerini hatırlatır; bu özellikler Kur’an-ı Kerim’de de övgüyle anılmıştır. İlahi emirler ve değerli öğretiler ışığında, peygamberlerin şahitliğiyle adalet, barış ve özgürlüğün tüm dünyada hâkim olmasını temenni ediyorum.

Günümüzde, süper güçlerin sınırsız güçleri nedeniyle işlenen zulümler, dünya toplumunu savaş ve yıkıma sürüklemektedir. İnsani sorunların çözümü, kolektif akıl, yeni bir bakış açısı, derin düşünce ve tefekkür gerektirmektedir. Bu nedenle, müdahale eden güçlerden bağımsız olarak devlet adamlarının ve düşünürlerin etkin çabalarıyla, ezilen ve mazlum tüm halklar için barış, güvenlik ve özgürlük yolunda yeni bir rota bulunabilir.

Yüce Allah’tan, sizin sağlığınızı ve başarınızı, Hz. İsa’nın (a.s) takipçilerinin mutluluğunu ve tüm dünyada barış ile huzurun hâkim olmasını niyaz ediyorum.”