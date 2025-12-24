Galibaf, Hz.İsa Mesih’in doğum gününü kutladı

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Hristiyan ülkelerin meclis başkanlarına gönderdiği tebrik mesajında Hz. İsa’nın (a.s.) doğum gününü ve yeni yılını kutladı.

Dünyanın karmaşık zorluklar ve artan gerilimlerle karşı karşıya olduğu bir dönemde, ilahi dinler arasında diyalog ve uyumun güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Galibaf, “Umuyoruz ki, yeni miladi yılda iki ülke arasındaki yapıcı etkileşimlerin güçlendirilmesiyle uluslararası diyaloğun geliştirilmesine ve karşılıklı saygı ile ortak menfaatlere dayalı işbirliklerinin ilerlemesine etkili bir katkı sağlayabiliriz” dedi.

Erakçi'den Hristiyanlara Noel Bayramı mesajı

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi de sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Dünyanın dört bir yanında Hazreti İsa Mesih'in doğumunu kutlayan herkese sağlık, huzurlu ve mutlu bir Noel diliyorum." dedi.