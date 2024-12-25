Galibaf, Hz.İsa Mesih’in (S) doğum gününü kutladı

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Hz. İsa'nın (a.s.) doğum günü ve yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, dünya genelindeki Hristiyanlar ile özellikle İran'daki Keldani, Asuri ve Ermeni Hristiyan vatandaşları tebrik etti.

Galibaf, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hz. İsa'nın şu sözünü hatırlattı: "Halkı barıştıranlar ne mutludur; onlar kıyamet gününde yakın kılınanlardır."

Galibaf, Hristiyan ülkelerin meclis başkanlarına gönderdiği mesajında ise şunları ifade etti: "Büyük peygamberlerin öğretilerine dönüş, milletler arasında sevgi ve iş birliğini güçlendirebilir; savaş, terörizm ve ayrımcılık gibi tehditlerin sona ermesini sağlayabilir."

Mesajında, İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırılarının durdurulması için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini vurgulayan Galibaf, "Yeni yılın barış, huzur ve milletlerin refahına vesile olmasını temenni ediyorum" diye kaydetti.