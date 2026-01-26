Irak Hizbullahı’ndan İran’a Destek Açıklaması

Irak Hizbullahı Hareketi, pazar gecesi yayımladığı bir açıklamayla İran’a destek mesajı verdi. Hareket, “küfür ve ikiyüzlülük cephesiyle yüzleşmeye hazır olanları” İran’a destek için “kapsamlı bir savaşa” hazırlanmaya çağırdı.

Açıklamada İran, Müslüman ümmet için bir “kale ve gurur kaynağı” olarak nitelendirilirken, İslam Cumhuriyeti’nin 40 yılı aşkın süredir mezhep, renk ve ırk ayrımı yapmaksızın mazlumların yanında durduğu ifade edildi.

Press TV’nin aktardığına göre açıklamada, İran’a yönelik mevcut tehditlerin; “Siyonistler ve zalim yöneticiler” de dâhil olmak üzere “sapkınlık güçleri” tarafından ülkeyi boyun eğdirmeyi ya da yok etmeyi ve küresel ölçekte ahlaki değerleri zayıflatmayı amaçladığı öne sürüldü.

Irak Hizbullahı, tüm direniş unsurlarını İran’a tam destek vermeye hazır olmaya çağırırken, İran’a karşı başlatılacak olası bir savaşın kolay olmayacağı uyarısında bulundu. Açıklamada, İran’ın düşmanlarının “Batı Asya bölgesinden silinecekleri” ve ağır bedeller ödeyecekleri iddia edildi.

Hareket ayrıca, kurtuluş yolunun “zafer ya da şehadet”ten geçtiğini savunarak, İslam’ı savunma adına “şehadet operasyonları” dâhil her seçeneğin masada olduğu mesajını verdi.

Söz konusu açıklama, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a karşı askeri güç kullanma tehdidinde bulunmasının ardından, Tahran ile Washington arasında artan gerilim ortamında yapıldı.