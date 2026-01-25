Gazeteciler için dünyanın en tehlikeli yeri neresi?

Mehr Haber Ajansı’nın El-Ahd’a dayandırdığı habere göre, BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze Şeridi’nin gazeteciler ve insani yardım çalışanları için dünyadaki en tehlikeli yer hâline geldiği uyarısında bulundu.

Lazzarini, uluslararası gazetecilerin Gazze’ye girişinin yasaklanmasının, sahadaki gerçeklerin dünya kamuoyuna doğru ve bağımsız şekilde aktarılmasının önünde ciddi bir engel oluşturduğunu belirtti.

Uluslararası medyanın sahada bulunmamasının, dezenformasyon kampanyalarını güçlendirdiğini, kamuoyunun yanıltılmasına ve aşırı söylemlerin yayılmasına zemin hazırladığını vurguladı.

Açıklama, uluslararası kuruluşların Gazze’deki ağır insani krize, bilgiye erişimdeki kısıtlamalara ve temel yardımların ulaştırılmasındaki engellere ilişkin uyarılarını sürdürdüğü bir dönemde yapıldı.