Yemen'in ABD ve İsrail'e deniz operasyonlarıyla ilgili uyarı mesajı

Yemen, ABD ve müttefiklerine bölgedeki her türlü kışkırtmaya karşı yaptığı sürekli uyarılar bağlamında, bu kez düşmana yönelik yeni bir video uyarısı yayınladı.

Yemen askeri medyasının Pazar günü yayımladığı videoda, Yemenliler daha önceki saldırılarının İHA (İnsansız Hava Aracı) görüntülerini ve videolarını göstererek, durumun tırmanması ve kötüleşmesi halinde gemilere karşı askeri operasyonlarına yeniden başlayacakları konusunda uyardılar.

Bu bağlamda Russia Today (RT), ABD’nin İran’a yönelik tehditleri ve baskısı sürerken, Yemenlilerin Kızıldeniz ve Bab’ül Mendep Boğazı’ndaki gemilere yönelik saldırıların yeniden başlama olasılığı konusunda uyarıda bulunduğu bir video yayınladığını bildirdi.

Bu uyarı mesajı, Gazze Şeridi’ni destekleme amacıyla Kızıldeniz, Bab’ül Mendep Boğazı, Aden Körfezi ve Arap Denizi’nde Siyonist düşmana karşı devam eden deniz ablukasının bir parçası olan Yemen’in deniz operasyonlarında yaşanan göreceli sakin dönemin ardından geldi.