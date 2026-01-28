Mısır Dışişleri Bakanı, Witkoff ve Erakçi ile görüştü

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, biri İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, diğeri ABD’nin bölge özel temsilcisi Steve Witkoff ile olmak üzere iki ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

El-Meyadin’e göre görüşmelerde, bölgede artan gerilim ortamında yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Abdulati, gerilimin düşürülmesi için çabaların artırılması ve sükûnetin sağlanmasının önemine dikkat çekerek, bölgenin yeni istikrarsızlık döngülerine sürüklenmesinin önlenmesi gerektiğini ifade etti.

Mısır Dışişleri Bakanı ayrıca, diplomatik çözümlere öncelik verilmesini sağlayacak uygun bir ortamın oluşturulması ve bölgesel güvenlik ile istikrara katkı sunacak kalıcı siyasi anlaşmalara ulaşılmasının önemini vurguladı.

Abdulati, ABD ile İran arasında diplomatik kanalların açık tutulması ve nükleer dosya konusunda tüm tarafların çıkarlarını gözeten kapsamlı bir anlaşmaya ulaşılması amacıyla diyaloğun yeniden başlatılması için gerekli şartların oluşturulmasının da altını çizdi. Bu tür bir anlaşmanın, bölgesel ve uluslararası güvenlik ve istikrara katkı sağlayacağını ifade etti.