İran Büyükelçiliği, İsrail’in Lübnan’a Yönelik Saldırganlığını Kınadı

İran'ın Beyrut Büyükelçiliği yaptığı açıklamada, İsrail rejiminin Lübnan’ın güneyindeki bölgeler ile Bekaa Vadisi’ne yönelik acımasız saldırılarını en güçlü şekilde kınadığını bildirdi.

Açıklamada bu eylemlerin Lübnan’ın egemenliği ve toprak bütünlüğünün açık bir ihlali olduğu; çok sayıda kişinin şehit olmasına ve yaralanmasına yol açtığı vurgulandı. Masum sivillerin sürekli öldürülmesinin ve bu tür saldırıların normalleştirilmesinin iğrenç suçlar olduğu, bunun ayrıca Lübnan halkının Siyonist saldırganlığın boyutuna dair farkındalığını ve direnme kararlılığını artıracağı ifade edildi.

Azar MAHDAVAN

