İranlı komutan: Silahlı kuvvetlerimiz ülke güvenliğini korumaya tam hazır

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Şehram İrani, ordunun açık sulardaki sürekli ve güçlü varlığına işaret ederek, "İran İslam Cumhuriyeti bayrağının su sınırlarından binlerce kilometre uzakta dalgalanması, komşu ülkeler için açık bir barış ve dostluk mesajı ve kötü niyetlilere ciddi bir uyarıdır. Bu varlık sadece ticari iletişim hatlarımızın güvenliğini garanti etmekle kalmıyor, aynı zamanda İran'ın küresel güç dengesindeki yeni geometride bir deniz gücü olarak konumunu da sağlamlaştırıyor" dedi.

Tuğamiral İrani ayrıca, silahlı kuvvetlerin ülke güvenliğini korumaya tam olarak hazır olduğunu vurguladı.