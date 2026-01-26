İran ve Sri Lanka dışişleri bakanları telefonda görüştü

Erakçi ile Vijitha Herath'ın telefon görüşmesinde, İran ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Erakçi görüşmede, İran’da ekonomik taleplerle başlayan ancak daha sonraki süreçte şiddete dönüşen eylemler hakkında mevkidaşına bilgi verdi.

Erakçi, BM İnsan Hakları Konseyinin kararı karşısında Sri Lanka’nın sergilediği tutum için teşekkür ederek bunu ülkenin İran'a karşı bağımsız, dengeli ve dostane yaklaşımının bir işareti olarak nitelendirdi.

Sri Lanka Dışişleri Bakanı da ABD’nin bağımsız ülkelere karşı davranış modeline değinerek, Sri Lanka'nın dost bir ülke olarak, bazı dış müdahalelere rağmen İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkilerini güçlendirmeye devam edeceğini vurguladı.

