27 Oca 2026 10:57

Muhacirani: Düşmanla hibrit ve çok katmanlı bir savaş içindeyiz

İran Hükümeti Sözcüsü Fatıma Muhacirani, düzenlediği basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İran Hükümet Sözcüsü Fatıma Muhacirani,  düzenlediği basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Muhacirani, Şaban ayını tebrik ederek başladığı konuşmasında, son dönemde yaşanan olayların üzüntüsünün hâlâ sürdüğünü belirtti. Ülke üzerinde savaş tehdidinin gölgesinin hissedildiğini ifade eden Muhacerani, mevcut durumun şartları daha zor ve karmaşık hale getirdiğini söyledi.

Muhacirani, muhalif medya organları tarafından sürekli olarak savaş tehdidinin gündeme getirildiğini belirterek, bunun ilk kez yaşanan bir durum olmadığını dile getirdi. İran’ın çok katmanlı ve hibrit bir savaşla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Muhacirani, ülkenin diplomasi kanallarını etkin şekilde kullanmaya devam ettiğini ifade etti.

Dışişleri ve diplomasi kurumlarının önceliğinin bölgesel istikrarın korunması ve sorunların barışçıl yollarla çözülmesi olduğunu kaydeden Muhacirani, buna karşın tüm seçeneklerin de masada olduğunu belirtti.

Muhacirani, “İzzet, birlik ve güçlü bir liderlik anlayışıyla bu zorlu süreçten mutlaka çıkacağız.” dedi.

Azar MAHDAVAN

