Fidan: İran’a yönelik askeri seçenek savaşı yeniden alevlendirir

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Al Jazeera televizyonuna verdiği röportajda İran’daki son gelişmelere ve bölgesel dengelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Fidan, İran’a yönelik askeri bir müdahalenin yeni bir çatışma sürecini başlatacağı uyarısında bulundu.

Fidan, röportajda şu ifadeleri kullandı:

“İran'a saldırmak yanlış. Savaşı yeniden başlatmak yanlış. İran nükleer dosya üzerinde yeniden müzakereye hazır. Amerikan dostlarımıza tavsiyem her zaman İranlılarla dosyaları tek tek kapatmaları olmuştur. Nükleer meseleyle başlayın ve onu kapatın. Sonra diğerlerini.”

“Dosyalar paket halinde sunulmamalı”

Hakan Fidan, müzakere sürecinin yöntemine de dikkat çekti. Nükleer mesele ile diğer başlıkların aynı anda gündeme getirilmesinin süreci zorlaştırabileceğini belirten Fidan, bunun İran açısından kabul edilmesi güç bir tablo oluşturabileceğini söyledi.

Fidan, bu noktada şunları dile getirdi:

“Eğer bunları bir paket olarak sunarsanız, İranlı dostlarımızın bunu hazmetmesi ve bu süreci yürütmesi çok zor olur. Bu onlar için aşağılayıcı görünebilir. Yalnızca kendilerine değil, liderliğine de açıklamak çok zor olacaktır. Dolayısıyla, durumu daha kabul edilebilir hale getirebilirsek, bunun yardımcı olacağını düşünüyorum.”

“İran bölgesel düzende güçlü bir konum alabilir”

Röportajda, İran’ın bölgesel dengelerde nasıl bir konumda olması gerektiğine ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Fidan, İran’ın mevcut durumundan ziyade sahip olduğu potansiyele dikkat çekti.

“Bazı analistler, ABD'nin esas olarak güçlü merkezi devletlerle çalışırken, devlet dışı aktörleri kenara ittiği yeni bir bölgesel düzenin ortaya çıktığını savunuyor. Peki, İran bu tabloda nerede konumlanır ya da konumlanmalıdır?” sorusu üzerine Fidan şu değerlendirmeyi yaptı:

“İran aslında mükemmel bir yere konumlanabilir. Mevcut statükodan bahsetmiyorum, İran'ın potansiyel yetenek ve kapasiteden bahsediyorum.”

“Bölgede güven inşa edilmesi gerekiyor”

Fidan, İran’ın bölge ülkeleriyle ilişkilerinde güven inşa etmesinin önemine de vurgu yaptı. Yakın zamanda İran’a yaptığı ziyareti hatırlatan Fidan, bölgesel iş birliğinin kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Bu çerçevede Fidan, şu ifadeleri kullandı:

“İki ay önce İran'dayken, İranlı dostlarımla çok açık konuştum. Çünkü bölgede güven oluşturmaları gerekiyor. Bölge ülkelerinin onlara nasıl yaklaştıklarına dikkat etmeleri gerekiyor, çünkü onlar hiçbir yere gitmiyor, biz de hiçbir yere gitmiyoruz. Bu önemli, çünkü ideolojilerimiz, rejimlerimiz, mezheplerimiz ve ulus devlet sistemi içindeki diğer her şey ne olursa olsun, bölgemizde nasıl iş birliği yapacağımızı ve nasıl birlikte çalışacağımızı bilmeliyiz.”

Kaynak: TV5 Haber