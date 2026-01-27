Türk yetkili: İran'ın iç işlerine müdahaleyi kabul edilemez buluyoruz

İran İslam Şura Meclis Başkanı Yardımcısı Hamidrıza Hacibabai, bugün APA'nın 16. Genel Kurulu'nun marjında, APA Türk Grubu Başkanı Abdulkadir Emin Önen ile bir araya geldi.

İrann Meclis Başkanı Yardımcısı, APA'nın tutumlarının şeffaflığına vurgu yaparak, "Siyonist rejim, bölgedeki tüm ülkeleri hedef almıştır, bu nedenle bu kurul, tutumlarını daha net, daha operasyonel ve daha şeffaf bir şekilde ifade etmelidir. Biz de memnuniyetle gelecek IPU toplantısına katılacağız ve iki ülke arasındaki parlamenter bağları daha da güçlendireceğiz" dedi.

Hacibabai, Türkiye'nin hükümet ve parlamento düzeyindeki kardeşçe tutumlarına teşekkür ederek, "Herhangi bir ülkede ekonomik sorunlar temelli halk protestoları doğal bir olgudur, ancak son olaylarda, Siyonist rejim ve ABD, içeride örgütlü karşıt grupları devreye sokarak, protestoları iç savaş ve kaosa dönüştürmeyi amaçladılar" ifadesini kullandı.

Güvenlik güçlerinin sabırlı bir şekilde olayı kontrol altına aldığını belirten Hacibabai, "Güvenlik güçlerimiz, ilk saldırılara karşı sabırlı davrandılar, ancak kargaşacılar DEAŞ benzeri bir zihniyetle şiddetli eylemlere girişerek öldürme projeleri oluşturdu ve ülkemize zararlar verdi. Ancak, bu eylemlerin terörist bir nitelik taşıdığı anlaşılır anlaşılmaz, güvenlik güçlerimiz hızlıca müdahale etti ve provokasyonları bastırdı. Bu yenilgi, bu yıl içinde ABD’nin bölgedeki ikinci büyük geri çekilişi oldu" ifadelerinde bulundu.

Türk yetkili: İran ve Türkiye, Bölgedeki Barış İçin Kritik Aktörlerdir

APA Türk Grubu Başkanı Abdulkadir Emin Önen ise bu görüşmede Bahreyn'in ev sahipliğini ve uluslararası platformların diyalogları kolaylaştırmadaki rolünü takdirle dile getirerek, "APA'ya başkanlık yapmamız ve gelecekte Türkiye'de IPU toplantısının düzenlenmesiyle edindiğimiz 6 yıllık deneyimle şunu ifade ediyoruz ki, bölgenin refahı yalnızca sürdürülebilir güvenlik ortamında mümkündür. İran ve Türkiye, bölgedeki önemli ve etkili aktörlerdir ve biz açıkça ifade ediyoruz ki, İran'ın güvenliği, bizim güvenliğimizdir" dedi.

Önen, İran'ın 2027 APA Genel Kurulu'na ev sahipliği yapacak olmasını tebrik ederek, "İran'daki durumun kontrol altında olduğuna sevindik. Tıpkı Türkiye'nin iç işlerine müdahale edilmesine izin vermediğimiz gibi İran'ın iç işlerine herhangi bir ülkenin müdahalesini de kabul edilemez buluyoruz. İran'ın istikrarı bizim için hayati önem taşıyor çünkü sizler bizim kardeşlerimizsiniz ve Türkiye her alanda İran'ın yanında olacaktır" ifadelerinde bulundu.