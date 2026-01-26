Asya ülkeleri dünyanın tek kutupluluğuna karşı birlikte hareket etmeli

İran İslam Şura Meclisi Başkan Yardımcısı Hamid Rıza Hacibabai, Asya Parlamenter Asamblesi’nin (APA) 16. Genel Oturumu kapsamında APA Zirvesi'ndeki Tayland Parlamento Grubu Başkanı ve Senato Başkan Yardımcısı Kriangkray Sirirak ile bir araya gelerek, uzun süredir devam eden ilişkilerin gelişimi ve uluslararası zorluklar hakkında görüştü.

Bu görüşmede Hacibabai, iki ülke arasındaki 70 yıllık ilişkiler tarihine ve Şeyh Ahmed Kumi gibi şahsiyetlerin iki taraf arasındaki kültürel bağdaki tarihi rolüne atıfta bulunarak, "Trump, kendisini tüm düzenlemelerin ölçütü olarak gördüğü dünyada yeni bir hegemonya arayışında. Milletlerin kaynaklarına tecavüz etmesi, Avrupa'ya, Venezuela'ya saldırması ve Gazze'de insanları öldürmesi, bir tür siyasi kayıtsızlığı gösteriyor. ABD’nin normları sürekli olarak ihlal etmesi, dünyayı tehlikeye atan bir tür faşizme yol açmıştır" dedi.

İran'ın halkın desteğiyle her türlü yabancı müdahaleyi bastırma gücüne sahip olduğunu vurgulayan Hacibabai, "İran’ın gücü üç bileşenin sonucudur: 'halkın tam varlığı', 'binlerce yıllık bir medeniyet' ve 'saf Muhammedî İslam'. Bu sütunlar, düşmanların 12 Günlük Savaş’ta geri çekilmesine ve Trump’ın yönlendirmesiyle yürütülen son terör eylemlerinde yenilgiyi kabul etmesine neden oldu. Yarın Genel Kurul'da 44 Asya ülkesinin bu uluslararası anormalliklere ve tek taraflı hareketlere karşı güçlü bir duruş sergilemesini bekliyoruz” ifadesini kullandı.

İki ülke arasındaki uzun süreli dostane ilişkilere atıfta bulunan Tayland Senatosu Başkan Yardımcısı ise, İran'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini açıklayarak, “İran ile ilgili haberleri endişeyle takip ediyoruz ve uluslararası ilişkilerin ülkelerin ulusal egemenliğine saygıya dayanması gerektiğine inanıyoruz. Tayland, insanların en az zararı görmesi için sorunların diyalog yoluyla barışçıl bir şekilde çözülmesini ve İnsan Hakları Sözleşmesi'ne uyulmasını vurgulamaktadır”dedi.

İran'daki son gelişmelerin içsel kökenlerine değinen Tayland Senatosu Başkan Yardımcısı, “İran olağanüstü bir tarihe sahip bir ülkedir ve son gelişmelerin ve ortaya çıkan sorunların üçüncü ülkelerin müdahalesinden kaynaklandığını anlıyoruz; benzer yabancı müdahale sorunları Tayland'ın güneyinde de mevcuttur. İran'da olanların farkındayız. Biz İran'ın bağımsız bir ülke olduğuna ve yönetimin yalnızca İran halkı tarafından belirlenmesi gerektiğine inanıyoruz” ifadesini kullandı.