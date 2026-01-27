Ahmed Şara Moskova'yı ziyaret edecek

Suriye basınında Pazartesi günü yer alan haberlere göre Suriye sözde Devlet Başkanı Ahmed Şara Çarşamba günü Moskova'da Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

Ziyaretle ilgili herhangi bir ayrıntı verilmedi ve şu ana kadar Suriyeli ya da Rus yetkililer tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

Geçtiğimiz yıl 15 Ekim'de Moskova'da Putin ile bir araya gelen Şara, 2024 yılının sonlarında eski Devlet Başkanı Beşar Esed'in devrilmesinin ardından göreve gelmesinden bu yana Rusya'ya ilk ziyaretini gerçekleştirmişti.

Putin, Ekim ayında Şara'yı kabul ederken yaptığı konuşmada, "iki ülke arasındaki ilişkilerin dostane ilişkiler olduğunu" ifade etmişti.