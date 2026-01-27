İran ve Tacikistan arasında 2026 işbirliği planları görüşüldü

İran’ın Duşanbe Büyükelçisi Alirıza Hakikiyan, Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Şirali Kebir ile görüştü.

Bu görüşmede iki ülke arasındaki ticaret, sanayi ve maden sektörlerinde işbirliği alanları ile 2026 yılı için işbirliği geliştirme planları değerlendirildi.

Görüşmede, 2026 yılı itibarıyla maden ve metalurji, gıda sanayii, tekstil sanayii, el sanatları, tarım, ilaç sanayii ve inşaat malzemeleri alanlarına daha fazla odaklanılması kararlaştırıldı.

Tacikistan Gümrük Hizmetleri verilerine göre, 2025 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacmi, bir önceki yıla göre yüzde 28 artışla 484 milyon doları aştı.