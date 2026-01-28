İran’dan UAEA Başkanı Grossi’nin iddialarına yanıt

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İslami, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Mariano Grossi’nin İran’ın nükleer programı hakkındaki iddialarına tepki göstererek, "Bay Grossi'den böyle bir dili kullanmaması bekleniyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, BM’nin bir alt kuruluşudur ve BM Genel Sekreteri için görevleri belirten özel bir tüzüğü vardır ve Grossi, hazırladığı raporlarda ve yaptığı konuşmalarda görevlerine bağlı kalmalıdır. 12 Günlük Savaş sırasında, UAEA gözetimi altında olan İran'ın nükleer tesislerine saldırı düzenlendi ve bu konuda Ajans’tan bir tepki görmemiz gerekirdi, ancak hiçbir şey olmadı. UAEA'nın bu tutumu kabul edilemez. Şimdi soru şu: Bombalanan tesislerden neyi izlemek istiyorlar?” ifadelerini kullandı.

ABD bombardıman uçakları 22 Haziran 2025'te İran'ın üç kritik nükleer tesisine saldırı düzenlemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın 3 nükleer tesisinin tamamen yok edildiğini iddia etmişti.