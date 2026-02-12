Ayetullah Hamaney'den İran halkına teşekkür mesajı

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney, İslam Devrimi'nin 47'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 11 Şubat yürüyüş etkinliklerine büyük katılım sağlayan İran halkına hitaben videolu bir mesaj yayımladı.

Ayetullah Hamaney, İran halkının 11 Şubat yürüyüş etkinliklerine yoğun katılımını övdü.

Yazılı mesajda, “İranlıların İslam Devrimi'nin zafer yıl dönümünü kutlamak için düzenlediği törenlerin düşmanları hayal kırıklığına uğrattı.

İran vatandaşlarının 11 Şubat'taki yürüyüş törenleri İslam Devrimi için güç ve onur kaynağıdır.” ifadelerine yer verildi.

İran halkını takdir eden Ayetullah Hamaney, "Bu seneki 11 Şubat'ında harika bir iş başardınız; İran'ı gururlandırdınız ve düşmanı hayal kırıklığına uğrattınız." dedi.

İran'da İslam Devrimi’nin yıl dönümü yürüyüşüne ilişkin saha gözlemleri, İran halkının ABD tehditleri ve Siyonist baskılara karşı güçlü birlik ve direniş mesajı verdiğini ortaya koydu.