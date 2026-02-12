Doğu Perinçek İran İslam Devrimi'nin 47. zafer yıldönümünü kutladı

Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek İran İslam Devrimi'nin 47. zafer yıldönümünü münasebeti ile İran Devrim Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a bir tebrik mesajı gönderdi.

Perinçek'in gönderdiği mesaj şu şekilde:

"İran İslam Devrimi’nin 47. Yıldönümünü kardeş Türkiye’den Vatan Partisi olarak tarihi sorumluluklarımızın bilinciyle ve büyük bir memnuniyetle kutluyoruz.

47 yıl önce Sayın Ayetullah Ruhullah Humeyni liderliğinde zafere ulaşan Devrim, İran halkının bağımsızlık ve egemenlik iradesini tarih sahnesine güçlü biçimde taşımış; ABD emperyalizmi ve İsrail siyonizminin tahakkümüne karşı kararlı bir devlet ve millet duruşu ortaya koymuştur. İslam Devrimi yalnızca İran için değil, mazlum milletler için de cesaret ve direnç kaynağı olmuştur.

Bugün Karadeniz’in kuzeyinden Doğu Akdeniz’e, Suriye ve Irak’tan Filistin’e, Fars Körfezi’nden Kafkasya’ya kadar uzanan geniş coğrafyada tek bir stratejik gerçeklik bulunmaktadır. Filistin direnişi, Rusya’nın Atlantik yayılmacılığına karşı mücadelesi, İran’ın Amerikan emperyalizmi ve İsrail siyonizminin müdahalelerine karşı kararlı duruşu ile bölge ülkelerinin bağımsızlık mücadeleleri, yeni bir uygarlığın yükselişinin işaretleridir. İran İslam Devrimi’nin yarattığı mücadele birikimi, bu tarihsel sürecin temel dayanaklarından biridir.

Kaşgarlı Mahmut’un Divan-ı Lügat-it Türk’te yer verdiği “Börksüz baş, Türksüz Fars olmaz.” sözü, halklarımız arasındaki tarihsel ve medenî bağın derinliğini ifade etmektedir. Türkiye ile İran arasındaki dostluk yalnızca jeopolitik bir zorunluluk değil; köklü bir kültür ve kader birliğinin sonucudur.

Bu koşullarda Türkiye-Rusya-Çin-İran (TRÇİ) ittifakı yalnızca bir dış politika seçeneği değil, tarihsel bir yöneliştir. Bu birliktelik, Atlantik Sisteminin çözülüşü karşısında yükselen yeni uygarlığın habercisidir.

Büyük şair Firdevsi’nin temsil ettiği yurtseverlik, adalet ve kahramanlık ruhu bugün de canlıdır ve bağımsızlık iradesinin kültürel temelini oluşturmaktadır.

Önümüzdeki dönem, bölge ülkelerinin dayanışmasını daha da güçlendireceği bir dönem olacaktır. Bu tarihi sorumluluk hepimizin omuzlarındadır.

Bu duygu ve düşüncelerle İran İslam Devrimi’nin 47. Yıldönümünü en içten kardeşlik hislerimizle kutluyor; İran halkının bağımsızlık, egemenlik ve refah yolculuğunun başarıyla sürmesini diliyoruz."