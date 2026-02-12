Tacikistan’dan İran’a tebrik mesajı

Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin, İslam Devrimi'nin 47'nci yıl dönümü vesilesiyle İran'a tebrik mesajı gönderdi.

İslam Devrimi'nin Zafer Bayramı dolayısıyla İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’yi tebrik eden Muhriddin, İran halkına barış ve refah diledi.

Muhriddin'in mesajında, “İran ve Tacikistan halkları arasında yüzyıllara dayanan ortak dil, kültür ve medeniyet bağları, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin ve karşılıklı faydaya dayalı iş birliğinin en sağlam temelini oluşturmaktadır.

Tacikistan Cumhuriyeti olarak, İran İslam Cumhuriyeti ile çeşitli alanlarda kaydedilen işbirliği gelişmelerinden büyük memnuniyet duymakta; bu yapıcı sürecin istikrarlı biçimde sürdürülmesi yönündeki güçlü irademizi bir kez daha vurgulamaktayız." ifadelerine yer verildi.