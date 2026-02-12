İran ve Ermenistan arasındaki ilişkiler olgunlaşma aşamasına girdi

İran'ın Erivan Büyükelçisi Halil Şirgulami, İslam Devrimi’nin 47. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda bir konuşma gerçekleştirdi.

Şirgulami, İran’ın son beş on yılda ekonomi, altyapı, bilim, teknoloji, kültür ve savunma alanlarında önemli kazanımlar elde ettiğini belirterek, yaptırımların ve dış baskıların ülkenin ilerleyişini durduramadığını söyledi.

Büyükelçi, İran’ın Ermenistan’ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden biri olduğunu hatırlatarak, iki halk arasındaki dostluğun binlerce yıllık tarihi, kültürel ve medeniyet bağlarına dayandığını vurguladı.

Şirgulami, İran’daki yaklaşık 150 bin kişilik Ermeni topluluğu ile ülkedeki çok sayıdaki Ermeni dini ve kültürel mirasının bu bağların göstergesi olduğunu ifade etti.

2025 yılının iki ülke açısından yoğun ve verimli geçtiğini belirten Şirgulami, özellikle İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Ağustos 2025’te Ermenistan'a gerçekleştirdiği ziyarete değinerek, "Bu ziyaret sırasında 12 işbirliği mutabakat zaptının imzalandı, savunma ve güvenlik alanlarında temaslar derinleşti." ifadesini kullandı.

Büyükelçinin verdiği bilgilere göre, 2025’in ilk 11 ayında iki ülke arasındaki ticaret hacmi (savunma sektörü hariç) 698 milyon dolara ulaştı; hedef ise 3 milyar dolar.

İranlı diplomat, Ermenistan-İran ilişkilerinin artık “olgunlaşma aşamasına” girdiğini ve karşılıklı güvenin stratejik ortaklığın temel sermayesi olduğunu belirtti.

İran’ın Güney Kafkasya’daki barış sürecini desteklediğini, bölgesel ulaşım hatlarının açılmasını ve ekonomik potansiyelin ortak güven temelinde değerlendirilmesini önemsediğini ifade eden Şirgulami, Tahran’ın güçlü ve gelişmiş bir Ermenistan görmek istediğini söyledi.