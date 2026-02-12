Türkiye ile İran Arasında Ulaştırma İş Birliği Güçleniyor

Türkiye ile İran, ulaştırma alanındaki iş birliğini kapsamlı biçimde geliştirme konusunda mutabık kaldı. İki ülke arasında özellikle sınır geçiş kapasitelerinin artırılması, yeni demiryolu bağlantılarının hayata geçirilmesi ve yolcu taşımacılığının yeniden canlandırılması öne çıkan başlıklar oldu.

İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık ile Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’da düzenlenen 2. İslam Ülkeleri Ulaştırma Bakanları Toplantısı kapsamında bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye-İran ulaştırma iş birliğinin mevcut durumu ve geleceğe dönük projeler ele alındı.

Doğu–Batı Demiryolu Koridoru Vurgusu

Taraflar, Çeşme Sürayya–Aralık noktasında yeni bir demiryolu bağlantısının kurulmasının, Doğu–Batı eksenli uluslararası demiryolu transit hattının tamamlanması açısından stratejik önem taşıdığına dikkat çekti. Ayrıca, Van Gölü üzerindeki Ro-Ro taşımacılığının kapasitesinin artırılması da gündeme geldi.

Görüşmede, uzun süredir askıda olan Tahran–Ankara ve Tahran–İstanbul tren seferlerinin yeniden başlatılması konusu da ele alınarak, yolcu ve yük taşımacılığının canlandırılmasının iki ülke arasındaki ekonomik ve sosyal bağlara önemli katkı sağlayacağı vurgulandı.

Ulaştırma Komitesi 3 Yıl Aradan Sonra Toplandı

İranlı Bakan Sadık, İran–Türkiye Ortak Ulaştırma Komitesi’nin üç yıllık aranın ardından 2025 yılı Şubat ayında (Bahman 1404) yeniden toplanmasının son derece verimli geçtiğini belirtti. Teknik ve stratejik düzeyde yürütülen görüşmelerin somut sonuçlar doğurduğunu ifade eden Sadık, toplantı kapsamında İran, Türkiye ve Özbekistan arasında gerçekleştirilen üçlü görüşmenin önemli bir kazanım olduğunu söyledi.

Türkiye’den Tam Destek Mesajı

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise İran heyetini memnuniyetle ağırladıklarını belirterek, Türkiye’nin demiryolu, karayolu ve havayolu başta olmak üzere ulaştırmanın tüm alanlarında İran ile iş birliğini ilerletmeye hazır olduğunu ifade etti.

Taraflar, ulaştırma alanındaki bu adımların yalnızca ikili ilişkileri değil, aynı zamanda bölgesel transit ve ticaret ağlarını da güçlendireceği konusunda görüş birliğine vardı.