Kırgızistan'dan İran’a tebrik mesajı

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, İslam Devrimi'nin 47'nci yıl dönümü vesilesiyle İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi’ye tebrik mesajı gönderdi.

Mesajda, “Kırgızistan Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki dostluk, karşılıklı anlayış ve saygıya dayalı iş birliğinin, her geçen gün daha da derinleşerek halklarımızın ortak yararına hizmet edeceğine yürekten inanıyorum.” denildi.

İslam Devrimi'nin Zafer Bayramı dolayısıyla Abbas Erakçi’yi tebrik eden Ceenbek Kulubayev, İran halkı için barış ve refah diledi.