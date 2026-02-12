İran İslam Devrimi’nin 47. Yıl Dönümü Süleymaniye’de Kutlandı

İran İslam Devrimi’nin 47. yıl dönümü dolayısıyla Irak Kürdistan Bölgesi’nin Süleymaniye kentinde bir kutlama programı düzenlendi. Programa geniş halk katılımı ve üst düzey siyasi temsilcilerin yoğun ilgisi dikkat çekti.

Süleymaniye’de düzenlenen resepsiyona; Süleymaniye, Erbil, Musul, Halepçe ve Kerkük olmak üzere beş farklı vilayetten çok sayıda siyasi, kültürel, dini ve akademik isim katıldı. Programda Irak Kürdistan Bölgesi’ndeki önde gelen siyasi partilerden Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ve Kürdistan Sosyalist Partisi temsilcileri konuşma yaptı.

Etkinlik kapsamında Kuzey Irak’taki çeşitli siyasi partiler törene ayrı ayrı katılarak çelenk sundu. Programda ayrıca Êzidî, Kakai ve Türkmen topluluklarının temsilcileri ile Irak Kürdistanı’nın önde gelen bazı aşiretlerinin kanaat önderleri de hazır bulundu.