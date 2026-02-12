Trump'a kötü haber! ABD'ye ait iki savaş gemisi çarpıştı 

Wall Street Journal'ın haberine göre ABD donanmasına ait iki gemi Güney Amerika yakınlarında çarpıştı.

"İki yaralı var"

ABD Güney Komutanlığı sözcüsü Albay Emmanuel Ortiz olaya dair yaptığı açıklamada, "Arleigh Burke sınıfı destroyer USS Truxtun ve Supply sınıfı hızlı muharebe destek gemisi USNS Supply, denizde ikmal sırasında çarpıştı." dedi.

Albay Ortiz, iki kişinin hafif yaralandığını ve durumlarının stabil olduğunu, her iki geminin de güvenli bir şekilde seyirlerine devam edebileceklerini bildirdiğini söyledi.