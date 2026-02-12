İran halkı kara propagandalara prim vermedi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Gülistan eyaletinde su ve elektrik projelerinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, 11 Şubat Yürüyüşü’nde halkın gösterdiği olağanüstü katılımı en içten duygularla takdir ettiğini belirterek, İran halkının yabancı destekli medyaların kara propagandalara prim vermediğini söyledi.

Pezeşkiyan, düşmanların halkı sahneden uzaklaştırmak için yürüttüğü tüm baskı ve propagandaya rağmen, halkın ülkenin birliği ve bütünlüğü için büyük bir fedakârlık gösterdiğini vurguladı.

Bu geniş katılımın yönetim üzerinde ağır bir sorumluluk yüklediğini anlatan Pezeşkiyan, tüm yetkililerin gece gündüz çalışarak halkın bu fedakârlığını karşılamak için çaba göstermesi gerektiğini belirterek, “Tüm sorunları tek tek çözerek, halkın bu görkemli katılımına gece gündüz hizmetle yanıt vereceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran halkının yürüyüşte yabancı medya propaganda araçlarına aldanmadığını gösterdiğini belirterek, “Ne makam, ne şöhret, ne para peşindeyiz; halkımıza hizmet için buradayım ve onların yükünü hafifletmek için çalışıyorum” ifadesini kullandı.

Enerji konusunun hayati önemine değinen Pezeşkiyan, "Enerjimiz olmadığı sürece kalkınma anlamsızdır. Üreticilere enerji sağlamalıyız" diye konuştu.

